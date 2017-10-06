Edirne'de ağabeyi ve üç yeğenini öldüren katil mahkemede suçunu itiraf etti

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Doksat, yakınları ve avukatı katıldı.

Doksat, ağabeyi Bülent ile yeğenleri Ertuğrul (4), İsmail (9) ve Büşra Doksat'ı (10) öldürdüğünü itiraf ederek cinayetlerin detaylarını şöyle anlattı.

"Olay nedeniyle pişmanım, çok üzgünüm. Bahçede bulduğum sopayla sert bir şekilde vurarak öldürdüm. İlk önce ağabeyimi öldürdüm, hepsi içeride uyuyordu. Ağabeyim Bülent'in yüzüne sopayla vurdum. Sırt üstü yatıyordu, ağabeyimi öldürdükten sonra bebeklerin de beni gördüklerini zannedip, onların da yüzlerine, başlarına vurdum. Sonra baltayla ağabeyimin bacağını kestim. Bunu niye yaptım hatırlamıyorum. Benim kulağıma gelen sesler vardır, o sesler beni rahatsız ediyor bana 'öldür' diyor. Psikolojik tedavi görüyorum ancak uyuşturucu tedavisi görmüş değilim, uyuşturucu kullanıyordum."

Ağabeyi ve yeğenlerini öldürdükten sonra bahçedeki kanepeye taşıdığını belirten Doksat, delilleri yok etmek için cesetleri kendisinin yaktığını da itiraf etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebi üzerine katil zanlısı Doksat'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve sanığın 3 hafta boyunca Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gözlem altında tutulmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Geçen yıl ağustos ayında Bülent, çocukları Ertuğrul (4), İsmail (9) ve Büşra Doksat kaldıkları evde öldürüldükten sonra yakılmış olarak bulunmuş olayla ilgili Feyyaz Doksat yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Cinayet zanlısı Doksat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.