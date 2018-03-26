Edirne’de askeri bölgeden hurdaları çalanları jandarma yakalandı

Kazım Karabekir Kışlası'nın etrafında bulunan tel örgüden atlayarak içeriye giren 5 kişi, metal hurda malzemeleri çalarak traktöre yükledi.

Hırsızlık olayının anlaşılmasının ardından yapılan ihbar ile harekete geçen Jandarma Keşan İlçe Komutanlığı ekipleri, şahısları hurdalar ile birlikte traktörde suçüstü yakaladı.

Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan E.Z., G.Y., Ü.K., R.K. ve E.Z. isimli şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.