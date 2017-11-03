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Edirne'de askeri yasak bölgede 5 kişi yakalandı

Edirne'de hudut askerleri, Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan, aralarında terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen kişilerin de olduğu 5 şüpheliyi sınırda yakaladı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarında Yunanistan sınırında devriye gezen "Hudut Kartalları" olarak da anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri sınırı illegal yoldan geçmek isteyen 5 kişilik grubu tespit etti.

1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanan Y.A (27), G.D (49), S.K (44), M.S (21) ve D.K ( 21) gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddia edildi.

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