Edirne'de askeri yasak bölgede 5 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarında Yunanistan sınırında devriye gezen "Hudut Kartalları" olarak da anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri sınırı illegal yoldan geçmek isteyen 5 kişilik grubu tespit etti.

1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanan Y.A (27), G.D (49), S.K (44), M.S (21) ve D.K ( 21) gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddia edildi.