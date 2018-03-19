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Edirne'de FETÖ şüphelileri pirinç tarlasında yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen, aralarında FETÖ şüphelilerinin de olduğu 8 kişiyi saklandıkları pirinç tarlasında yakaladı.

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Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü yakınlarındaki bölgede yaptıkları kontrollerde pirinç tarlasında saklanan bir grubun olduğunu fark etti.

Etrafı çevrilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan M.D, F.A, E.A, T.E, A.Ö, A.C.B, S.B, M.D. ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Şüphelilerden bazılarının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı belirlendi.

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