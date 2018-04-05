Edirne'de FETÖ şüphelisi 4 asker gözaltına alındı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde düzenledikleri operasyonla 4 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bazı belgeler ile dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.