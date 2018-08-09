Edirne'de FETÖ şüphelisi 4 kişi yakalandı
Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.
- AA
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri eski Kapıkule yolunda bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Yapılan aramada, aralarında ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 4 FETÖ şüphelisi ve aracın şoförü yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan Eren Dursun D. ihraç edilen öğretmen Mesut K ve şoför Nihat O. tutuklandı. Ayşenur K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Soruşturması İzmir'de süren ihraç edilen öğretmenlerden Nurten B. ise İzmir'den gelen ekibe teslim edildi.
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