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Edirne'de FETÖ şüphelisi 4 kişi yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri eski Kapıkule yolunda bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

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Yapılan aramada, aralarında ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 4 FETÖ şüphelisi ve aracın şoförü yakalandı.
 
Gözaltına alınan zanlılar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan Eren Dursun D. ihraç edilen öğretmen Mesut K ve şoför Nihat O. tutuklandı. Ayşenur K. ise adli kontrol
 kararıyla serbest bırakıldı.
 
 
Soruşturması İzmir'de süren ihraç edilen öğretmenlerden Nurten B. ise İzmir'den gelen ekibe teslim edildi.    

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