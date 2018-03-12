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Edirne'de FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY şüphelisi A.A., sahte kimlikle yakalanarak, gözaltına alındı.

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Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY şüphelisi A.A.'nın, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir evde kaldığı belirledi.

Polis, eve düzenlediği operasyonda A.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

A.A.'nın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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