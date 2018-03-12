Edirne'de FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY şüphelisi A.A., sahte kimlikle yakalanarak, gözaltına alındı.
- AA
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY şüphelisi A.A.'nın, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir evde kaldığı belirledi.
Polis, eve düzenlediği operasyonda A.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.
A.A.'nın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.