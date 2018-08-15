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Edirne'de FETÖ'den gözaltına alınan muvazzaf asker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Siirt'teki askeri birlikte görevli üsteğmen Salih Diker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Hatay'da geçici görevde olan şüpheli, Siirt'teki birliğine döndüğünde kendisine yakalama kararı iletildi. Burada emniyete giden Diker, gözaltına alınarak Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.      
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.      
 

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