Edirne'de FETÖ'nün 'üs imamı' tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan, Konya Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli subay ve astsubayların "imamı" olduğu belirlenen B.B, Zaman Gazetesi editörlerinden H.R.Ç ile Fatih Üniversitesi öğretim üyesi ve memurların da bulunduğu 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Keşan Adliyesine getirilen şüphelilerden, B.B, H.R.Ç ve M.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.A ve A.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler ise soruşturmaların yürütüldüğü Rize ve İstanbul'a gönderildi.