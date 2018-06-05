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Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan bazı belge ve bilgisayarlara el konuldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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