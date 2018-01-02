Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesi yakınlarında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan A.M.A, M.K, Y.E ,K.Ş, E.C.B, A.R.N ve L.A, "Terör örgütüne bilerek yardım etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.