Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 kişi yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 7 kişi yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesi yakınlarında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde bulunan A.M.A, M.K, Y.E ,K.Ş, E.C.B, A.R.N ve L.A, "Terör örgütüne bilerek yardım etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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