Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi: 5 gözaltı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında kamu çalışanı ve esnafın bulunduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne merkez, İzmir ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve bilgisayarlara el konuldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.