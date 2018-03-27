Edirne'de fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
Edirne'de dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
- AA
Hafta sonundan bu yana aralıklarla sağanağın hakim olduğu kentte, dolu yağışı başladı.
Fındık büyüklüğünde dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Şiddetli dolu yağışından korunmak isteyen vatandaşlar, dükkanlara ve apartmanlara sığındı.
Dolu yağışı nedeniyle trafik akışında da aksamalar yaşandı.
Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sonucu yerler beyaza büründü.
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, perşembe gününe kadar sağanak bekleniyor.
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