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Edirne'de fuhuş operasyonu: 22 gözaltı

Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 kişi yakalandı.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce, insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığını belirlediği bazı kişileri takibe aldı.

Şehir merkezi ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde farklı adreslere düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

 

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