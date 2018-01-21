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Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 12 yabancı uyruklu yakalandı

Edirne'de gerçekleştirilen 'göçmen kaçakçılığı' operasyonununda 12 yabancı uyruklu yakalanırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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Uzunköprü ilçesinde düzenlenen "göçmen kaçakçılığı" operasyonunda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 12 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Balabankoru köyü yakınlarında yaptıkları kontrollerde J.H'nin kullandığı kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan ve Suriye uyruklu 12 kişi tespit edildi.

Sığınmacı ve kaçaklar işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü J.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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