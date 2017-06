FETÖ tutuklusu eski Tuğgeneral Arı: Edirne'de kimsenin burnunun kanamasına izin vermedim 

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Tuğgeneral Arı'nın yanı sıra tutuklu sanıklar Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun, Ekrem Tekinaslan, Oğuzhan Çelik, İsmet Sezgin, Kağan Kaya, 14 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

İddianamede adı sıkıyönetim komutanı olarak geçen, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı, savunmasında iddianame hazırlanmadan aylarca tutuklu kaldıklarını, her bir olayın aleyhine kanıt olarak zorlandığını öne sürdü.

Sıkıyönetim komutanı olmadığını ve hiçbir zaman da böyle davranmadığını savunan Arı, konuşmasına şöyle devam etti:

''Hiçbir zaman sıkıyönetim komutanı olmadım. 15 Temmuz akşamı da emirlerimi bu şekilde vermedim. Her zaman olduğu gibi, tugay komutanı gibi davrandım. Edirne'de hiç kimsenin burnunun kanamasına izin vermedim. Buradaki personelimin de hiçbir suçu yoktur. Hepsi çok değerli insanlardır ama maalesef emrimdeki personelin ve ailelerimizin bu eylemden zarar görmesini engellemedik, üzgünüm. Çünkü her birinin değişik sorunları var. Birinin eşi rahatsız, biri yeni evlendi, diğerinin annesi rahatsız herkesin farklı sıkıntıları var. Buradakilerin hepsi silahlı kuvvetler için bir değer ama şunu bilin, bu arkadaşlar çok şey kaybetti ama silahlı kuvvetler bu arkadaşlarımızdan daha çok şey kaybetti, bu değerleri kaybetti. Ben aldığım her emri yasalara uygun bir şekilde yerine getirdim. Vatanıma saldırmadım ve saldırmayı da hiç düşünmedim. Kolordu komutanından emri ne şekilde aldıysam, emirleri de bu doğrultuda ilettim. 15 Temmuz gecesi darbe yanlılarını bastırmak üzere birlikler hazırlandı. Benzer araçlarla müdahale edileceğini düşündüm. Eğer İstanbul'daki kalkışma bastırılacak ise bu tankla olmalıydı.''

Verilen emir doğrultusunda, birliklerin sabah 06.00'da kışladan çıkış yapacak şekilde hazırlandığını anlatan Arı, çıkacak kuvvetlerin de subay, astsubay ve uzmanlardan oluştuğunu vurguladı.

Saat 05.40 gibi kolordu komutanıyla tekrar görüştüğünü, kendisine "zırhlı birliklerin çıkmayacağını" ve "100 kişilik birliklerin çıkış yapacağı'' emrini verdiğini anlatan Arı, bunun üzerine tabur komutanını arayarak Süloğlu'ndaki zırhlı birliklerin çıkışını durdurduğunu aktardı.

Kendisinin FETÖ üyesi olmadığını, böyle bir suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini savunan Arı, ''Kolordu komutanı benim FETÖ üyesi olduğumdan kuşkulanıyormuş. Fakat izne çıkarken kolorduyu teslim etmekte hiçbir sakınca duymuyor nedense. Ne ben ne de astlarım FETÖ üyesi değiliz. Kolordu ve 1. Ordu Komutanının kalkışmaya karşı birlik oluşturma talimatını canla başla yerine getirdik. Kolordu Komutanı buradaki arkadaşları tebrik ediyor, güzel iltifatlarda bulunuyor, iddianamede ithamlarda bulunuyor. 'Aslan, kaplan' dediğiniz tabur komutanına FETÖ'cü diyorsunuz. Bunlar bir insanın kolay kolay söyleyebileceği şeyler değil. Vicdan olması gerekiyor, Kolordu Komutanı Alparslan Erdoğan'ın karakteri demek ki... Bilemiyorum." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi Meriç Köprüsü üzerinde önü kesilen zırhlı askeri araca da değinen Arı, aracın köprü yanındaki askeri gazinoda görev yapan askerlerin güvenliği açısından gönderildiğini iddia etti.

Tuğgeneral Arı, zırhlı aracın yolunun kapatıldığını öğrendikten sonra aracın dönmesi için emir verdiğini anlattı.

Demokrasiye inanan bir asker olduğunu, vatana asla ihanet etmediğini ileri süren Arı, ''Demokrasiye son verecek bir kalkışmanın içerisinde olmadım. O gece onlarca yerden onlarca bilgi geliyordu, kime güveneceğimi bilmiyordum. Kolordu Komutanına bile güvenebileceğime emin değildim. Şimdi iddianameyi okuyunca hiç emin değilim. Gece sabaha kadar güvenlik amacıyla davrandım, gelişmeleri almaya çalıştım, kimseye zarar vermedim. Yanlış olduğunu düşündüğüm kararları da geri aldım. En önemlisi hiç suç işlemedim, emir komuta dışına çıkmadım. Kolordu Komutanlığının emirlerine uydum.'' diye savunmasını tamamladı.

Duruşma, aranın ardından diğer sanıkların savunmalarının dinlenmesiyle devam edecek.

'DARBECİLERİ BASTIRMAK İÇİN HAZIRLIK YAPILDI'

15 Temmuz darbe girişiminde rol aldıkları gerekçesiyle Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanıklardan üsteğmen Harun Kiraz, ifadesinde KOKTOD planı kapsamında İstanbul'a darbecileri bastırmak için hazırlık yapıldığını söyledi. Kiraz, "Gerekli hazırlıklar saat 05.30´a kadar yapıldı ve tanklar Ramazan Altun'un kılavuzluğu ile hareket edildi. Kışladan 150 metre çıktıktan sonra telsizden haber geldi ve manevra yaparak geri döndük. Tanklara uçaksavar mühimmatı yüklemesi yapılmadı. Tank topu vardı, ancak namluya sürülmedi. Daha önce yine KOKTOD kapsamında 2015 yılının Eylül ayında mülteci akınına yönelik faaliyette de emniyet eskort olarak gelmemişti. Terör örgütü ile herhangi bir bağım olmadı. Öğrencilik hayatında da Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda kaldım" şeklinde konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜYLE ZERRE KADAR İRTİBATIM YOK'

Davanın tutuksuz sanıklarından yüzbaşı Ayhan Atasoy da darbe girişimi gecesi kışlaya mesaiye geldiğini ve KOKTOD kapsamında hazırlık yapılarak bekleyişe geçtiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Tabur Komutanı Ramazan Altun'u görmek için odasına gittiğimde burada sıkıyönetim emrini gördüm. Ben sadece göz ucuyla baktım. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Zaten o ana kadar Türkiye´deki gelişmelerden haberim yoktu. Hiçbir şey söyleyemedik. Şok halindeydim. Ramazan Altun da şok halindeydi. Ben ancak saat 03.00´e kadar televizyondan gelen bilgilerden darbe teşebbüsü olduğunu anladım. O ana kadar bana bir emir verilmemişti. KOKTOD´un darbe girişimine teşebbüse karşı hazırlandıklarını anladım. Ben askerim. Benim görev alanım bayrağımızın dalgalandığı her yerdir. İstanbul Valisi, Ordu Komutanı ile beraber açıklama yaptıktan sonra görev alanımızın İstanbul olduğunu düşündüm. Yaptığımız toplantılarda sıralı amirlerimin koordineli bir şekilde kendilerine telefonda verilen talimatları yerine getirdiklerini ve darbeye karşı bir KOKTOD uygulaması olduğunu düşündüm. Tanklarla çıkış yapılması konusunda suçlanıyorum. İstanbul´da köprülerde zırhlı araçlar var. Karşı müdahale ancak muadil araçlarla olur. Bu kapsamda hareket ettiğimiz düşündüm. Ben sözleşmeli subayım, gelebileceğim en son rütbe yüzbaşıdır. Kimseye de borcum, eyvallahım yok. Ailemin ve devletim dışında kimsenin üzerimde hakkı yoktur. Tarihimizin en sinsi terör örgütüne karşı zerrece irtibatım ve iltisakım yoktur. Bunların uşağı olacak, yardım etmemi gerektirecek bir durum yok. Her zaman yaptığım şeyi yaptım, emir komuta zincirinde hareket ettim. Verilen emirler darbeyi bastırmaya yönelikti. Ben de bu yönde emir verdim. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum, suçsuzum" dedi.

Savunmaların ardından Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.