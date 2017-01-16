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Edirne'de maden ocağında göçük: 1 ölü

Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Küçükdoğanca köyündeki kömür madeniocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. İşçilerden Niyazi Akçay (45) madende mahsur kaldı. Akçay, diğer bölümlerde çalışan arkadaşları tarafından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Akçay'ın öldüğünü belirledi.

Ceset Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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