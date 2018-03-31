Edirne'de metruk binanın bir bölümü yola yıkıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Edirne Belediyesi ekiplerinin kepçeyle düşen parçaları kaldırmasının ardından yol trafik açıldı.

Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Turgut Sarıbaşak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaleiçi bölgesinde birçok tarihi konağın metruk olduğunu söyledi.

Vatandaşların bu tür evlerin çevresinden geçerken korktuğunu öne süren Sarıbaşak, yetkililerin bu konuda önlem almasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Nedim Metin de metruk binalar için gerekli kurumlara dilekçe verdiklerini ve harekete geçilmesini beklediklerini kaydetti.