Edirne’de ‘perili köşklere’ validen çözüm yolu

Edirne Valisi Günay Özdemir, kent genelinde bulunan asırlık köşk ve konakların restorasyonu için yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Edirne Turizm ve Endüstri A.Ş. (ETUR) aracılığıyla söz konusu yapılarda geri dönüşüm hareketi başlattı.

Vali Günay Özdemir ve ETUR Yönetim Kurulu Üyeleri Edirne’nin Kaleiçi semtinde bulunan Çevre Koruma Vakfı'nın da faaliyetlerini sürdürdüğü tarihi konakta konu ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

“Perili konaklar için geri dönüşüm hareketi başlattı”

Genellikle birden fazla mirasçısı olan ve restorasyon konusunda Anıtlar Kurulu’na takılan ve halk arasında mevcut atıl durumları nedeniyle ‘perili köşk’ olarak da anılan 463 adet konak sahiplerine çağrıda bulunan Edirne Valisi Günay Özdemir, “Edirne’de şuanda gerçekten 463 tane konağımız var. Biz bu konaklardan özellikle 66 tanesini çok acil bir şekilde yapılması gerekiyor. Ben diyorum ki mülk sahiplerine, ‘Gelin ETUR olarak, Edirne Turizm Şirketi, Özel İdaresi’nin büyük hissesine sahip olduğu, Valilik olarak bizim yönetimde bulunduğumuz ve yönetim kurulu başkanı olduğum şirket olarak diyorum ki, bizim bilgi birikimimiz, teknik anlamda alt yapımız, size her türlü yardımı yapmaya hazır. Bu konuda siz konağınızı, tekrar tarihinizi kurtarmak için restorasyonunu yaptırmak istiyorsanız, biz size teknik anlamda, proje anlamında, restorasyon projesi anlamında destek olalım ve bu konuda sizin her türlü sıkıntınızı, probleminizi çözelim. Anıtlar Kurulu’ndan da geçecek şekilde size yardımcı olalım. Ondan sonrada siz konağınızı istediğiniz şekilde yapın. Bizim derdimiz bu” dedi.