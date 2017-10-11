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Edirne'de PKK'nın Ağrı bölge sorumlusu tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın 'Ağrı bölge sorumlusu' olduğu iddia edilen kişinin de aralarında yer aldığı 6 şüpheli tutuklandı.

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Edirne'de, terör örgütü PKK'nın "Ağrı bölge sorumlusu" olduğu iddia edilen kişinin de aralarında yer aldığı 6 şüpheli tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekiplerince dün Keşan'a bağlı Şabanmera köyü yol ayrımında durdurulan otomobilde yakalanarak jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında terör örgütü "PKK'ya üye olmak" suçundan aranan H.K. ve A.Y'nin de bulunduğu 6 kişinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekiplerince, dün Keşan'a bağlı Şabanmera köyü yol ayrımında bir otomobil durdurulmuş, araçta bulunan 5 kişi ile sürücü gözaltına alınmıştı.

İncelemede, şüphelilerden H.K. ve A.Y'nin sahte kimlik kullandığı, terör örgütü "PKK'ya üye olmak" suçundan arandıkları belirlenmiş, ayrıca A.Y'nin terör örgütü PKK'nın "Ağrı bölge sorumlusu" olduğu, H.K'nin ise bomba eğitimi aldığı iddia edilmişti.

 

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