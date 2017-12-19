Edirne’de polisin dikkati, 23 suçtan aranan firariyi yakalattı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Belkoop Konutları mevkisindeki bir iş yerinde durumundan şüphelendikleri bir kişiye kimlik kontrolü yaptı.

Polise verdiği ehliyetin sahte çıkması üzerine yapılan sorgusunda şüphelinin C.K. (33) olduğu belirlendi. C.K.'nin 'dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık' gibi 23 suçtan ve açık cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan C.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.