Edirne’de takla atan otomobilde, 3 kişi yaralandı
Edirne’nin Keşan Enez karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan Enez ilçesi yönüne giden Hüseyin Ö. (60) yönetimindeki 34 CTC 86 plakalı otomobilin, Kılıçköy yakınlarındaki virajda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Hüseyin Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Nejat O.B, (33) ve Serdar Ç. (72) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulanslarıyla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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