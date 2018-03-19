Edirne'de terör örgütü PKK şüphelileri askeri yasak bölgede yakalandı
Edirne'de hudut askerlerince, 2'si terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ileri sürülen 3 kişi askeri yasak bölgede yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" olarak anılan hudut birliği sınır boyu askerleri, Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında askeri yasak bölgeden yasa dışı yoldan yurt dışına çıkış hazırlığındaki bir grubu tespit etti.
Yanlarında çocukların da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
İncelemede yakalananlardan A.G'nin (40) Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK faaliyetlerinde bulunduğu, U.K'nın (40) ise PKK'ya Almanya'da katıldığı ve Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK adına faaliyetlerde bulunduğu, kaçak olarak girdiği Türkiye'den Bulgaristan'a kaçmak isterken 2016 yılında yakalandığı ve kaldığı cezaevinden geçen yıl tahliye olduğu belirlendi.
Gözaltındaki 3 şüphelinin, işlemleri devam ediyor.
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