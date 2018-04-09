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Edirne’de terör örgütü YDG üyesi 1 kişi tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yakalanan terör örgütü TKP/ML'nin gençlik yapılanması YDG üyesi bir kişi tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, İzzetiye Mahallesi'nde terör örgütü TKP/ML'nin gençlik yapılanması YDG üyesi F.H.'nin (23) İstanbul’daki Gezi olayları ile ilgili davanın sonuçlanmasına az bir süre kala sahte yeşil pasaportla Yunanistan’a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. F.H., Keşan otogarında adına düzenlenmiş yeşil pasaportla yakalandı. Yapılan sorgulamada zanlının terör amaçlı örgüte üye olmak ve terör amaçlı propaganda yapmak suçundan kaydının olduğu, aramasının bulunduğu ve yargılamasının devam ettiği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen F.H., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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