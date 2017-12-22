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Edirne'de 3 genç kız tüm gün topladıkları kartonun bir bölümünü ısınmak için yaktılar

Edirne’de geçimlerini karton toplayarak sağlamaya çalışan 3 genç kız, soğuk havaya dayanamayınca tüm gün topladıkları kartonların bir bölümünü ısınmak için yakmak zorunda kaldı.

  • İHA
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Edirne’de, 2017 yılının bitmesine sayılı günler kala mevsimin en soğuk günleri yaşanıyor. Bölgede gündüz hava sıcaklığı 1-2 derecelerinde seyrederken, özellikle havanın da kararmasıyla beraber gece -3 derecelere kadar düşüyor.

“Halimiz her şeyi açıkça gösteriyor”

Geçimlerini karton toplayarak sağlamaya çalışan 1’i çocuk yaşta 3 genç kız, soğuk havaya dayanamayınca tüm gün topladıkları kartonların bir bölümünü ısınmak için yaktı. Ayaklarında terlik ellerinde kartonları ile yaktıkları çoban ateşinde ısınmaya çalışan gençler, isimlerini vermek istemese de “İsmimize gerek yok, halimiz her şeyi açıkça gösteriyor, çaresiziz, mecburuz” ifadelerini kullandı.

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