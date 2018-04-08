Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 60 kilogram skunk ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 60 kilogram skunk ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 60 kilogram skunk adı verilen genetiği değiştirilmiş esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucunun yasa dışı yollardan Yunanistan üzerinden getirildiği belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ç, Z.T, A.A, T.B ve Ö.K, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
SOLOTÜRK´ten nefes kesen gösteri

SOLOTÜRK´ten nefes kesen gösteri

Bu iskeletler şaşkına çevirdi

Bu iskeletler şaşkına çevirdi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Paha biçilmez tarihi İncil ele geçirildi

Paha biçilmez tarihi İncil ele geçirildi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA