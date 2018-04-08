Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 60 kilogram skunk ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 60 kilogram skunk adı verilen genetiği değiştirilmiş esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucunun yasa dışı yollardan Yunanistan üzerinden getirildiği belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ç, Z.T, A.A, T.B ve Ö.K, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.