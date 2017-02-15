Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Edirne'de yakalanan FETÖ'cü pilotun 42 polisin şehit olduğu saldırıya katıldığı ortaya çıktı

Edirne'de annesinin evinde yakalanan pilot binbaşı Ali Ercan'ın darbe girişimi gecesi Ankara'da havalandığı kobra helikopterle Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen 42 polisin şehit olduğu saldırıya katıldığı belirtildi. Ercan'ın ifadesinde pişman olduğunu söylediği ifade edildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve İstanbul'dan hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yakalama kararı bulunan pilot binbaşı Ali Ercan'ın Edirne'de oturan annesinin yanında geldiğini tespit etti. Yaklaşık 3 ay boyuncu evi gözetleyen polis, geçen cumartesi akşamı eve düzenlediği operasyonla Ercan'ı yakaladı. Kelepçelenen Ercan, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün gözaltında kalan Ercan, daha sonra Ankara'ya gönderildi. 
 
Pilot binbaşı Ali Ercan'ın yapılan soruşturmasında darbe girişimi gecesi havalandığı kobra helikopterle Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen ve 42 polisin şehit olduğu saldırıya katıldığı belirlendi. Ercan'ın ifadesinde pişman olduğunu söylediği kaydedildi. Ercan ile ilgili soruşturma Ankara'da sürdürülüyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Soros'a 'Avrupa'nın Fetullah Gülen'i' benzetmesi

Soros'a 'Avrupa'nın Fetullah Gülen'i' benzetmesi

Bir evde gizlenmiş 25 ton para ele geçirildi

Bir evde gizlenmiş 25 ton para ele geçirildi

Dünyanın en pahalı 10 vintage arabası

Dünyanın en pahalı 10 vintage arabası

Onları daha önce böyle görmediniz

Onları daha önce böyle görmediniz

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA