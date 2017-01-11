Edirne'de yarın 12 Ocak okullar tatil mi? Son dakika Valilik açıklaması

Yoğun kar yağışı ve soğuk havayla Mücadele eden Edirneliler yarın da okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. İl genelinde kar tatili olup olmadığına Edirne Valisi Günay Özdemir karar veriyor. Şimdi öğrencilerin gözü kulağı Vali'de. Meteoroloji'nin son açıklamasına göre yarın da kar yağışı Edirne'de etkisini göstermeye devam edecek. Hava sıcaklığı ise eksi 9 derece. Edirne Valiliği'nden yapılacak son dakika tatil açıklamasını haberimizden takip edebilirsiniz.

EDİRNE'DE YARIN (12 OCAK PERŞEMBE) OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu ilde okullar pazartesiden beri tatil. Yarın için de tatil haberi bekleyen öğrenciler Valisi Günay Özdemir'in yapacağı açıklamayı bekliyor. Şu an için yapılmış bir açıklama yok. Son dakika okullar tatil açıklamasını www.star.com.tr'den ve haberimizden takip edebilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI: Trakya'da Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat! Bugün öğleden sonra Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yerde mevcut olan kar üzerine yeni ve taze kar olarak 20 cm. ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Vatandaşların ve ilgililerin başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

EDİRNE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

EDİRNE'DE OKULLAR 11 OCAK ÇARŞAMBA TATİL

Edirne Valiliği, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle kentte eğitime verilen 1 günlük arayı uzattı. Valilikten yapılan açıklamada bugün okulların yanı sıra resmi kurumlarda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan Edirne'de valilik yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitimin 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında Valilik kararı ile 11/01/2017 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 11/01/2017 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

EDİRNE'DE 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Valilik kararıyla bugün de okullar tatil edilmişti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

EDİRNE'DE 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Valilik kararı ile eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiğini bildiren Özcan, ''Edirne'de il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar, kar ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edilmiştir.'' dedi.

Bu arada valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığı; Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden, güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

ANKARA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

BURSA °C, 9°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

EDİRNE °C, -3°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

AYDIN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ADANA °C, 13°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ANTALYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

ELAZIĞ -4°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -11°C, -1°C Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu