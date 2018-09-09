Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 304 düzensiz göçmen yakalandı Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Orhaniye, Yenikadın, Bosnaköy köyü ile Meriç ve İpsala ilçesinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki çok sayıda grubu tespit etti.