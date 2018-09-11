Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dörtyol Mevkinde B.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan M.B, G.B, A.Ö ve M.Ö'nün FETÖ üyesi olduğu ve arandığı tespit edildi. Sürücü B.A ile FETÖ şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen şüphelilerden B.A, "göçmen kaçakçılığı", A.Ö ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli M.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerden M.B ve G.B de Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden gelen ekiplere teslim edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
11 EYLÜL 2001: ABD´DE İNTİHAR SALDIRILARI

11 EYLÜL 2001: ABD´DE İNTİHAR SALDIRILARI

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA