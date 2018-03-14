Edirne'de yurtta kalan öğrencilerden Mehmetçik'e ışıklı destek

Edirne'de Sultan 2. Murat Erkek Öğrenci Yurdu ile Selimiye Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler bahçede toplandı.

Saat 21.00'da eş zamanlı olarak Sultan 2. Murat Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla Mehmetçik için yurttaki oda ışıklarıyla "Afrin" yazısı oluşturdu.

Selimiye Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler ise yurdun bahçesinde led ışıklarla "Afrin" yazdı.

Her iki yurtta kalan öğrenciler, Türk bayrağı açarak desteklerini sürdürdü.

Öğrencilerden Muharrem Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliği Afrin'deki kahraman Mehmetçiğe destek olmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Binamızda görsel olarak oda ışıklarıyla 'Afrin' yazısı yazdık. Binamız dar olduğu için yazı tam çıkmadı ama mesajı gönülden verdiğimizi göstermek istedik. Allah Mehmetçiğimizin yanında olsun, Allah onları korusun." dedi.

Yusuf Kırat da Mehmetçiğe ufak da olsa bu şekilde destek olduklarını ifade etti. Yurtta kalan tüm öğrencilerin desteğiyle ışıklarla "Afrin" yazdıklarını belirten Kırat, "Biz de bu vatanın evladıyız. Biz de asker olacağız. Yani her zaman her yerde en büyük Türk askeri." diye konuştu.

Sevgi Güven ise her gün Mehmetçiğin haberlerini heyecanla izlediklerini belirterek, "Mehmetçiğimiz inşallah muzaffer olur. İnşallah başarıyla dönüp ülkemize bir zafer daha kazandırırlar." ifadelerini kullandı.

- Kırklareli

Kırklareli'nde Evlad-ı Fatihan Yurdunda kalan öğrenciler de yurttaki oda ışıklarıyla "Afrin"yazdı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Veli Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe destek vermek amacıyla yurttaki oda ışıklarıyla "Afrin" yazdıklarını söyledi.

Harekata katılan Mehmetçiğe dua ettiklerini dile getiren Şen, Türkiye'nin terör saldırıları ile karşı karşıya kalmaması için TSK'nın Afrin'de başlattığı harekatı başarıyla sürdürdüğünü vurguladı.

Şen, Mehmetçiğe moral vermek için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.