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Edirne'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 yabancı uyruklu yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" yapılacağı ihbarı üzerine Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacır köyü yakınlarında bir kamyoneti durdurdu.

Aramada, kamyon kasasında bulunan 20 kişinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklular olduğu belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü G.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Yakalanan kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne gönderildi.

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