Edirnekapı Tramvay İstasyonu'nda teknik arıza

Metro İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, T4 hattının Edirnekapı bölgesinde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle tramvay seferlerine ara verildi.

Seferlerin Mescid-i Selam-Şehitlik arasında yapıldığı, Şehitlik-Topkapı arasında ise gerçekleştirilemediği bildirildi. Bölgeye İETT araçları talep edildi.

Seferlerin yapılamadığı, anonslarla tramvay duraklarında bekleyen vatandaşlara duyuruldu.