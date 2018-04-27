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Edirnekapı Tramvay İstasyonu'nda teknik arıza

Edirnekapı Tramvay İstasyonu'ndaki teknik arıza nedeniyle Şehitlik-Topkapı arasında seferler yapılamıyor.

  • AA
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Metro İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, T4 hattının Edirnekapı bölgesinde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle tramvay seferlerine ara verildi.

Seferlerin Mescid-i Selam-Şehitlik arasında yapıldığı, Şehitlik-Topkapı arasında ise gerçekleştirilemediği bildirildi. Bölgeye İETT araçları talep edildi.

Seferlerin yapılamadığı, anonslarla tramvay duraklarında bekleyen vatandaşlara duyuruldu.

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