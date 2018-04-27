Edirnekapı Tramvay İstasyonu'nda teknik arıza
Edirnekapı Tramvay İstasyonu'ndaki teknik arıza nedeniyle Şehitlik-Topkapı arasında seferler yapılamıyor.
- AA
Metro İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, T4 hattının Edirnekapı bölgesinde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle tramvay seferlerine ara verildi.
Seferlerin Mescid-i Selam-Şehitlik arasında yapıldığı, Şehitlik-Topkapı arasında ise gerçekleştirilemediği bildirildi. Bölgeye İETT araçları talep edildi.
Seferlerin yapılamadığı, anonslarla tramvay duraklarında bekleyen vatandaşlara duyuruldu.
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