EDOK davasında ara karar verildi

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile şikayetçi Başbakanlık'ın avukatı katıldı. Davaya, dünkü oturumda savunma yapan sanık eski EDOK Kurmay Başkanı Hamza Koçyiğit'in çapraz sorgusuyla devam edildi.

Tutuklu sanık İyidil'in avukatı Abdullah Kaya, sanık Hamza Koçyiğit'in savunmasında, müvekkili Metin İyidil ile bir kez görüştüğünü söylediğini, HTS kayıtlarında ise 4 iletişim kaydının bulunduğunu belirterek, bu çelişkiyi açıklamasını istedi. Sanık Koçyiğit soruyu, "O gece yapılan aramalar HTS kayıtlarında 4 kez gözükse de ben bu aramaları hiç fark etmedim, o yüzden cevap veremedim. Zaten sabah saatlerinde kendisini aradım ve EDOK faaliyetleriyle ilgili bilgi verdim." diye cevapladı.

Darbe girişiminin yaşandığı gece eşinin, firar eden eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun eşi ile olup olmadığı yönündeki soru üzerine Koçyiğit, bunun doğru olmadığını ve eşinin lojman bölgesinde sığınakta olduğunu beyan etti.

ARA KARAR

Hamza Koçyiğit'in sorgusunun ardından, sanık ve avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, verilen molanın ardından ara kararını açıkladı.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, iddianamede adı geçen eski Korgeneral Yıldırım Güvenç ve bazı eski askeri personelin haklarında hazırlanmış iddianame ve dava dosyalarının incelenmek üzere dava dosyasına eklenilmesine, sanık beyanlarında yer alan bazı kişilerin gelecek celse tanık olarak dinlenilmesine, tutuklu sanıklar Metin İyidil, Lütfü İhsan Yanıkoğlu ve Hamza Koçyiğit'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini açıkladı.

Müşteki kurumlar Başbakanlık ve TBMM'nin davaya katılma talebini kabul ettiklerini açıklayan Otçu, gelecek celsenin 30 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

İDDİANAME

Sanıklar Metin İyidil ve Hamza Koçyiğit'in yanı sıra suç tarihinde korgeneral rütbesiyle KKK EDOK Okullar Komutanı olan Abdullah Barutcu, tuğgeneral rütbesiyle EDOK Harekat Eğitim ve Öğretim Başkanı olan Lütfü İhsan Yanıkoğlu, tuğgeneral rütbesiyle EDOK Muharebe Geliştirme Başkanı olan Mehmet Topçu, binbaşı rütbesiyle EDOK Muhabere Geliştirme Başkanlığı Alınan Dersler Merkezi Faaliyet Gözlem Kısmında Gözlem Subayı Ersal Duman ve albay rütbesiyle EDOK Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okul Komutanlığı Harekat ve İstihbarat Subayı Süleyman Güven'in yargılandığı davada, Güven dışındakilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İddianamede, İyidil'in "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", diğer sanıkların ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrıca cezalandırılmaları da talep ediliyor.