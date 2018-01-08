Edremit Körfezi 3.5 şiddetinde sallandı
Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
AFAD'ın resmi internet sitesinde edinilen bilgiye göre, saat 16.25'de merkez üssü Edremit Körfezi açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçelerinde hissedildi. Yerin 13 buçuk kilometre altında meydana gelen deprem herhangi bir maddi hasara sebep olmadı.
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