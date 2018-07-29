Balıkesir'de emekli astsubaya sahte para gözaltısı

Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde büfeden alışveriş yapmaya gelen emekli astsubay Y.T., işletmeciye 200 TL´lik banknot verdi. Paranın sahte olduğunu anlayan işletmeci, polise ihbarda bulunurken, olay yerine gelen polisler Y.T.'nin kiralık olduğu öğrenilen aracında da arama yaptı. Yapılan aramada araçta 45 sikke, ajanda içerisinde kroki ve notlar bulan polis, Y.T.'yi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu-Parada Sahtecilik suçundan gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.