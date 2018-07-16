Edremit’te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde gençler arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
- IHA
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Sanayi Sitesi’nde 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada K.A. (16) ve M.Y. (14) silahla vurularak yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan K.A. yapılan tüm müdahalelere rağlen hayatını kaybederken, durumu ağır olan M.Y ise ameliyata alındı. Olayla ilgili M.D ve M.D isimli şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.