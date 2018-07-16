Edremit’te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Sanayi Sitesi’nde 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada K.A. (16) ve M.Y. (14) silahla vurularak yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan K.A. yapılan tüm müdahalelere rağlen hayatını kaybederken, durumu ağır olan M.Y ise ameliyata alındı. Olayla ilgili M.D ve M.D isimli şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.