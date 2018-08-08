Edremit’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 500 adet uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi tutuklandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, iki aydır takip ettikleri K.Y. isimli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 500 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Yağma ve hırsızlık suçlarından aranan şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan K.Y.'nin bölgedeki uyuşturucu dağıtan önemli zanlılardan olduğu öne sürüldü.
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