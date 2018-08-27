Efeler Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Mücadele Eden İstanbul BBSK, Sezonunu Açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, 28 Ağustos Salı Günü Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde sezonu açıyor. Efeler Voleybol Ligi’nde mücadele eden ve bu yıl ülkemizi Avrupa’nın en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek İBB Spor Kulübü, yeni sezon açılışını Başkan Mevlüt Uysal’ın katılımıyla gerçekleştirecek.

TAMAMI YERLİ OYUNCULARDAN OLUŞUYOR

Bu yıl ilk kez tamamı yerli oyunculardan oluşan kadro kuran İBB Spor Erkek Voleybol Takımı, iç transferde Murat Yenipazar, Özkan Hayırlı ve Serhat Coşkun ile yeniden anlaşan turuncu-lacivertli ekip dış transferde ise Fenerbahçe’den Metin Toy, Arkas’tan Gökhan Gökgöz ve Maliye Piyango’dan Uğur Güneş’i kadrosuna kattı. İBB Spor Kulübü, A Milli takımın 4 as oyuncusu Smaçör Burak Güngör, Pasör Murat Yenipazar, Pasör Çaprazı Metin Toy ve Smaçör Gökhan Gökgöz’ü de kadrosunda bulunduruyor.

HAZIRLIK KAMPI VE MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un kamp ve maç programı belirlendi. 9 -10 Ekimde CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Finlandiya’nın Sastamala-Ford takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan İBB Voleybol Takımı, 14 Ekim’de Efeler Ligi’nin ilk maçını deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile oynayacak.

Bu müsabakalara kadar yeni sezon hazırlıklarını bu sezon maçlarını oynayacağı İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde sürdürecek. 28 Ağustos Salı gününden itibaren haftanın 6 günü antrenmanlarına fitness ve top antrenmanları ile devam edecek olan turuncu-lacivertliler, 27-29 Eylül tarihleri arasında Galatasaray, Arhavi Bld ve İran takımının katılacağı turnuvada mücadele edecek. Turuncu-lacivertli ekip, 3 - 6 Ekim tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen turnuvaya katılacak.