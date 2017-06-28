Efes'teki iddialarla ilgili olarak Nabi Avcı'dan açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Efes Antik Kenti'nde düğün yapıldığı iddiaları ile ilgili olarak 'Orada düğün yapılmıyor ama yönetmeliğe uygun olarak bazı organizasyonlar yapılıyor' dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Efes antik kentinde sünnet düğünü yapıldığına ilişkin haberlere yanıt verdi. Avcı, "Efes antik kentinde düğün yapılmıyor, etkinliklerde tarihi yapıya zarar verilmiyor" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "AKM projesinde son noktaya gelince ayrıntıları paylaşacağız. Devlet Opera ve Bale'nin kapatılması söz konusu değil." dedi.
TARTIŞMA YARATAN FOTOĞRAF
İzmir'in Selçuk İlçesi'ndeki Efes Antik Kenti'ne sünnet düğünü yapıldığı ve yemek masalarının bulunduğu fotoğrafların sosyal medyada yer alması, tepkilere neden olmuştu.
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