Efes'teki iddialarla ilgili olarak Nabi Avcı'dan açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Efes Antik Kenti'nde düğün yapıldığı iddiaları ile ilgili olarak 'Orada düğün yapılmıyor ama yönetmeliğe uygun olarak bazı organizasyonlar yapılıyor' dedi.