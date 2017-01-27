Efsane çoban da 'Ben de varım' dedi
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yaptığı yorumla gönüllere taht kuran Ardahan Posoflu çoban Köksal Yardımcı da 'Daha güçlü bir Türkiye için evet' dedi.
Yeni anayasaya 'Evet' diyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in çağrısını cevap veren Posoflu çoban "Mustafa Demir kardeşim, çağrını aldım, çok memnun kaldım. Reis-i Cumhur'uma, Başbakan'ıma ve milletvekillerime selamlarımı iletiyorum. Ben de bu çağrınıza 'Evet' diyorum" dedi.
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