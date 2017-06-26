Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun açıklarında saat 08.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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