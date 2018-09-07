Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

<p> Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.53'te Karaburun açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.</p> <p> Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.</p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.