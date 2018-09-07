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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.53'te Karaburun açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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