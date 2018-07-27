Ege Denizi'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kuşadası açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik unsurları yönlendirildi. Durdurulan bottaki 24 düzensiz göçmen sahil güvenlik botuna alındı.

Sahil güvenlik ekipleri, Didim ilçesi açıklarında da lastik bottaki 31 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.