Ege Denizi'nde, 4,2 ve 4,0 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ege Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem saat 17.35'de kaydedildi.

İKİNCİ DEPREM

İzmir'in Çeşme ilçesine 75 kilometre mesafedeki sarsıntının 1,6 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Bu arada, aynı bölge civarında 17.34'de de 4,0 büyüklüğünde bir başka deprem daha yaşandı.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Türkiye'de ve dünyada her gün çok sayıda deprem meydana geliyor. Yeryüzündeki depremler her saniye gerçekleşmektedir. Bu depremlerin bir kısımı hiç hissedilmeyecek kadar küçük olur. Ancak teknoloji sayesinde depremin büyüklüğü ne olursa olsun kayıt altına alınebiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Türkiye'de son depremlerin tamamını takip ediyor ve verilerini kayıt altına alıyor. Bu verilere göre olası deprem durumlarına yönelik önlemler alınabiliyor.

Türkiye'de yaşanan depremlerin nerede ve nasıl gerçekleştiğini, büyüklüğünü, şiddetini, depremin yerin kaç km derinliğinde gerçekleştiğini alttaki linkten öğrenebilirsiniz.