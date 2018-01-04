Ege Denizi'nde art arda depremler!

Ege Denizi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre depremin merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak belirtilirken depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. Saat 00.22'de yerin 15.2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

BİR DEPREM DAHA

Öte yandan Yunanistan açıklarında da saat 01.15'te bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.