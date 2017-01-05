Ege Denizi'nde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki 4,2 büyüklüğündeki deprem saat 17.05'te kaydedildi.
Sarsıntının 57,92 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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