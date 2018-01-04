Ege Denizi'nde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi

Ege Denizi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre depremin merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak belirtilirken depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. Saat 00.22'de yerin 15.2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.