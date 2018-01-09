Ege Denizi'nde deprem!
Son dakika haberi: Saat 23:12'de merkezi İzmir'in Urla ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.
- İHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23:12'de merkezi Ege Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 12.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde de bazı noktalarda hissedildi.
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